Stand: 03.06.2022 09:30 Uhr Boarbeiden op’e A23

Op de Westküsten-Autobahn warrt dat af Sommer eng: Wegen de Straat, de se nee maken doot, gifft dat dor op de A23 bet to’n Enn vun’t Johr blots noch dree statts veer Fohrbahnen. Dat geiht üm den Afsnitt twüschen Hamborg-Noordwest un Halstenbeek-Krupunder in Richt na Heide hen. Tominnst op’e Ümleitung schall in düsse Tiet mööglichst nich boot warrn. So versprickt dat de Verkehrsbehöörd.

// Stand: 03.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch