De Priesen, de na baven gahn doot, de maakt dat in’e Twüschentiet vele Huusholen in Düütschland swoor. Meist jede Twete mutt sik in’n Alldag stark oder bannig stark bi vele Saken trüchholen un in Schranken setten. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. De Ümfraag na to uurdelen tellt blangen den Krieg in’e Ukrain un den Klimawannel in’e Twüschentiet de Inflatschoon to de Themen in Düütschland, de ganz bavenan stahn doot.

