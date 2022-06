Stand: 03.06.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Bi't Wedder geiht dat vundaag nu opletzt mal bargop. De Temperaturen kladdert rop op bet to 23 Graad. Opstunns sünd dat 14 Graad in Ottensen. Den ganzen Dag lang kriegt wi de Sünn to sehn. Sünd blots’n poor Wulken to Gang. Un ok morgen süht dat meist jüst so ut: veel Sünn, wenig Wulken, dröög un fründlich bi bet to 23 Graad. Un de Regen kummt - Stand nu - eerst later an’n Sünndagavend un Pingstmaandag wedder op uns to.

// Stand: 03.06.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch