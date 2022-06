Stand: 02.06.2022 09:30 Uhr Schooldebatt in de Börgerschop

Wat Kinner in de Scholen lehren schüllt – dat steiht in de Plaans för de Utbillen. Schoolsenater Ties Rabe is graad dorbi, an de ne'n Plaans to arbeiden. Un so sünd se denn güstern ok Thema in de Hamborger Börgerschop ween. Rabe verdeffendeer sik dor gegen Kritik: He wull kloor fastleggen, wat in'n Ünnerricht vörkamen schall. Man in de Börgerschop güng dat nich blots üm Schoolpolitik – dat güng ok üm de Fraag, wat en Besöök op de Plaza vun de Elvphilharmonie wat kösten schull. De Oppositschon will, dat dat ok in Tokunft ümsünst is. | Stand 2.6.2022 Kl. 9:30

