Stand: 02.06.2022 09:30 Uhr Öl in'n Tiefstackkanal

Op'n Tiefstackkanal in Rothenborgsort drifft en groten Öl-Teppich. De Polizei sä, dat he mehr as eenhunnertdusend Quadratmeters groot is. Vun wo he kummt, dat is man noch nich rut. Vundaag schall versöcht warrn, de Saak op de Reeg to kriegen. | Stand 2.6.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch