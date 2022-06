Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Raketen-Systemen för de Ukraine

De USA wüllt moderne Raketen-Systemen na de Ukraine hen bringen. De Munitschoon dorto sall bet to 80 Kilometer wiet langen. De Regeren in Washington seggt, de Wapen süllt vun de Ukrainers blots insett warrn, sik gegen russ'sche Angrepen to wehren. //Stand 01.06.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch