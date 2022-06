Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Plaza-Plaans

Touristen, man ok de Hamborgers möögt de Plaza vun de Elvphilharmonie as Utsichtspunkt bannig geern. De Besöök sall nu bald Geld kösten. Hamborgs Kultursenater Carsten Brosda steiht achter den Plaan. He meen, wenn de Plaza ok in Tokunft kostenfree blieven sall, denn mööt de Koortenpriesen för de Elvphilharmonie düütlich wat höger warrn. Man se wüllt, dat sik jedeen nicht blots de Plaza, man ok en Kunzertbesöök leisten kann, sä de Kultursenater. // Stand 01.06.2022, Kl. 9:30

