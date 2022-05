Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Maleschen bi’t Betahlen mit’e EC-Kort

In ganz Düütschland kann een ok wiederhen in vele Ladens oder Tanksteden nich mit‘e EC-Kort betahlen. So as de Hannelsverband Noord dat seggt, kann dat ok in Hamborg noch en poor Daag lang so blieven. Bet Enn vun’e Week wüllt se dat denn aver överall in’n Griff kregen hebben. Achter de ganze Saak stickt en Fehler in’e Software.

// Stand: 31.05.2022, Kl. 9:30

