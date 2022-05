Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Tankrabatt kummt

Af morgen gellt de Tankrabatt vun’e Bunnsregeren. Dor warrt denn de Energiestüer op Benzin üm 35 Cent na ünnen sett, bi Diesel üm mehr as 16 Cent. Op luern schall een op dat Tanken aver nich, dat meent de ADAC. So as se dat seggt, kunn dat an’e Tanksteed to Schlangen un en ornlich Töveree kamen. Bavento wohrschaut de Ölkonzernen, dat dat den Rabatt faken ok nich foorts geven kunn. Denn de Sprit, de nu noch binnen is in’e Tankanlagen, de is noch to en höger’n Stüersatz inköfft worrn.

// Stand: 31.05.2022, Kl. 9:30

