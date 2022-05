Stand: 30.05.2022 09:30 Uhr Sünnervermögen för de Bunnswehr

Nu geiht en anner Tiet los, dat harr Olaf Scholz künnig maakt – kott nadem Russland den Krieg gegen de Ukraine anfungen hett. En wichtigen Bosteen dorvun is en Sünnervermögen för de Bunnswehr vun 100 Milliarden Euro. Nu hebbt se all jo dorto seggt: De Ampel-Koalitschoon un ok de CDU. Dat müss so sien, dormit de Ampel-Koalitschoon de plaante Ännerung vun’t Grundgesetz dörch den Bunnsdag bringen kunn. //Stand 30.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch