Stand: 30.05.2022 09:30 Uhr Tennis

Alexander Zverev is bi de French Open in Paris in’t Viddelfinaal kamen. De Hamborger hett gegen den span‘schen Speler Bernabe Zapata Miralles in dree Sätz wunnen. Morgen dröppt Zverev op Carlos Alcaraz. //Stand 30.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.05.2022 | 09:30 Uhr

