Stand: 27.05.2022 11:00 Uhr Düsse Week: HSV blifft in Liga twee

De HSV blifft in de Twete Footballbunnsliga. De Hamborgers harrn an Maandag düsse Week mit dat Relegatschoonstrüchspeel gegen Hertha BSC mit en 0:2 vör en utverköfft Stadion dat Nasehn. Man nu speelt de HSV ok en föfftet Johr in Liga twee. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 28.05.2022, Kl. 9:30

