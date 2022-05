Stand: 27.05.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Hamborg reekt mit mehr Stüerinnahmen

Ok mit Corona-Kris, Ukrain-Krieg un internationale Maleschen bi‘ t Tolevern: Hamborg kann dormit reken, mehr Stüern in de Kass to kriegen. De Finanzbehöörd hett utreekt, dat se düt Johr woll 800 Millionen Euro mehr Stüern innehmen warrt as se dat in’n November noch dacht harrn. Dat hett Finanzsenater Andreas Dressel Dingsdag düsse Week künnig maakt. Se reekt ok tokamen Johr dormit, dat jüst so veel innahmen warrt. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 28.05.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch