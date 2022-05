Stand: 27.05.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Köst de Intritt vör de Plaza bald Geld?

Dat kunn ween un de Besöök vun de Elvphilharmonie köst bald 2 bet 5 Euro. Dat sä en Sprekersche vun de Kulturbehöörd to NDR 90,3 an'n Middeweken düsse Week. Bet nu mutt een nix dorför betahlen, wenn een na de Plaza vun de Elvphilharmonie hen will. Man de stadtegen Sellschop, de de Elphi verwalten deit, maakt Verlusten. De Linke beteekt de ne'en Plaans as "Frechheit". Nu will se mit en Andrag in de Börgerschop dorgegen angahn. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 28.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch