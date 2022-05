Stand: 27.05.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Ne’e Corona-Verornen

Siet Dünnersdag düsse Week gellt in Hamborg ne'e Corona-Regeln. Nu mööt Lüüd, de sik mit Corona ansteken hebbt keen PCR-Test mehr maken. Wokeen also en positiven Snelltest vun en Teststation hett, de kann dat dorbi blieven laten. Man wokeen en offiziellen Nawies bruukt, dat he sik wedder verhaalt hett, de bruukt dorför jümmer noch en PCR-Test. //Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 28.05.2022, Kl. 9:30

