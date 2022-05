Stand: 27.05.2022 09:30 Uhr Ukraine: Selenskyis Vörhollen

As dat utsüht, warrt de Kämpf in de Ukraine jümmer leger. De ukrain‘sche Präsdent Wolodymyr Selenskyi hett de russ’sche Armee vörhollen, dat se Städer un Oorten in’n Oosten vun’t Land utlöscht. Un denn hett he den Westen vörsmeten, dat he nich düütlich noog mit kloren Kurs gegen Russland vörgeiht. He will, hartere Strafen för Moskau. // Stand 27.05.2022, Kl. 9:30

