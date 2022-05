Stand: 27.05.2022 09:30 Uhr Haueree in't Grinnelviddel

In't Grinnelviddel hett dat en Massenhauerree twüschen HSV- un FC St. Pauli Fans geven. Vörher weern se bi en Kunzert in den Musikclub Logo in de Grinnelallee. Dör Ropen vun HSV-Fans hebbt sik de Sankt-Pauli-Anhängers woll rutfordert föhlt. Fief Lüüd, de dor bi de Haueree mit'nmang weern sünd dorbi to Schaden kamen. Twee vun jem mussen na’t Krankenhuus hen. Fief Minschen hett de Polizei eerstmal fastnahmen. // Stand 27.05.2022, Kl. 9:30

