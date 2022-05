Stand: 27.05.2022 09:30 Uhr Arger üm E-Scooters

Elektrorullers op Bahnschienen oder över de een op Foot- un Radweeg stoltert. De Stadt Hamborg hett tohoop mit verscheden E-Scooter Bedrievers en E-Mail-Anloopsteed. Dor sünd siet letzten September mehr as 1.000 Beschwerden oplopen. Dat is bi en Anfraag von NDR 90,3 rutkamen. Un denn hebbt sik noch mal 1.000 Lüüd bi de beiden Bedrievers VOI un TIER beklaagt. Dat Lüüd, de E-Scooters bruken doot un dorbi gegen Regeln verstööt en Straaf betahlen mööt oder sparrt warrt, dat is betto mehr de Utnahm as de Regel. //Stand 27.05.2022, Kl. 9:30

