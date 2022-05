Stand: 27.05.2022 09:30 Uhr Na Scheten in Texas

Na den Amokloop in en Grundschool in den US-Bunnsstaat Texas warrt jümmer mehr an de Polizei dor krittelt. Öllern smiet de Beamten vör, se hebbt to laat wat doon. Wat de Behörden seggt, weer de Täter woll üm un bi een Stünn lang in de Klassenstuuv binnen, in de he op de Lütten un jemehr Lehrerschen schaten hett. Wat dat heet, is de Polizei eerst denn in den Ruum rinkamen un hett den 18-Johrigen dootschaten. //Stand 27.05.2022, Kl. 9:30

