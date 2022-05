Stand: 27.05.2022 09:30 Uhr Boarbeiden bi de U-Bahn

Wokeen in’n Oosten vun Hamborg mit de U2 or U4 fohrt mutt, de bruukt an düt Wekenenn beten mehr Tiet. De Streek twüschen Horner Rennbahn un Billsteedt is na beide Richtens hen wegen Boarbeiden sparrt. Nu fohrt dor Bussen as Ersatz. De Hoochbahn meent, dat weer goot, wenn de Fohrgäst op de Schiller de dor hangt un dat wat dörchseggt warrt, achten doot. // Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch