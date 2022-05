Stand: 25.05.2022 09:30 Uhr Amokloop in de USA

Al wedder en Amokloop in de USA. In Texas hett en 18 Johr ole Mann in en Grundschool üm sik schaten. He hett tominnst 19 Kinner un twee wussen Lüüd ümbröcht. De Polizei hett den Mann denn dootschaten. Passeert is de Amokloop in en Lüttstadt, goot 100 Kilometer vun de Grenz na Mexiko. Woso de Mann Amok lopen is, dat is noch nich kloor. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch