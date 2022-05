Stand: 25.05.2022 09:30 Uhr Intritt för Elphi-Plaza?

Kunn angahn, dat een in Tokunft Intritt betahlen mutt, ween een op de Elbphilharmonie-Plaza rop much – mag ween twüschen twee un fief Euro. En Sprekerin vun de Kulturbehöörd see to NDR 90,3, ja, dor denkt se opstünns över na. Betnu kann jeedeen op de Elphi-Plaza ropgahn, ahn dor wat för to betahlen. Man de Sellschop, de de Stadt tohöört un de de Elbphilharmonie verwalten deit, de schrifft rode Tallen. De Linke meen, de ne’en Plaans weern utverschaamt. Se will jüm mit en Andrag in de Börgerschop afwennnen. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch