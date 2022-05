Stand: 25.05.2022 09:30 Uhr Högere Stüerinnahmen in Hamborg

Hamborg kann dormit reken, mehr Stüern in de Kass to kriegen. De Finanzbehöörd hett utrekent, dat se düt Johr woll 800 Millionen Euro mehr innehmen warrt as dacht. In de Börgerschop gifft dat dor ünnerscheedliche Reakschonen op. SPD un Grönen ut de Regeren sünd tofreden dormit, woans dat löppt. De CDU op de anner Siet meent, dat kann een nich nipp un nau utreken. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch