Gerhard Schröder un Gazprom

Ooltkanzler Gerhard Schröder hett vunwegen sien Verbinnen na Russland hen ja böös Gegenwind kregen. Nu hett he rutstellt, dat he keen Posten in den Gazprom-Opsichtsraat övernehmen warrt. Bi’t Nettwark „Linkedin“ hett he schreven, he hett al vör längere Tiet seggt, dat he düssen Posten nich hebben will. In de Medien weer to lesen, dat de russ’sche Staatskonzern güstern nochmal düütlich maakt hett, de 78-Jöhrige steiht op de List. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

