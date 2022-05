Stand: 25.05.2022 09:30 Uhr Veel los op de Straten

In Hamborg sünd Schoolferien un morgen is Himmelfohrt. De ADAC rekent wedder mit vulle Straten un Staus. Al vunnamiddag warrt woll teemlich veel los ween, sünnerlich op de A1 un de A7 na Noord- un Oostsee hen. De besten Schangsen ahn Stau ünnerwegens to ween, de hett een woll hüüt Vörmiddag oder Freedag. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

