Stand: 25.05.2022 09:30 Uhr Coronatallen un ne’e Regeln

De Coronatallen in Düütschland gaht wieder na ünnen. Opstünns liggt de Söven-Daag-Inzidenz bi knapp 282, vermellt dat Robert-Koch-Institut. Ok wenn se bi de Tallen woll nich all Minschen faatkriegt, de sik mit Corona ansteken hebbt, schüllt de Regeln, de gellt, wenn een na Düütschland inreist, nu lockert warrn. Lüüd, de vun en Reis wedder trüchkaamt, de mööt vun’n 1. Juni af an keen 3G-Nawies mehr vörleggen. / Stand: 25.05.2022, Klock 9:30

