Stand: 24.05.2022 09:30 Uhr Snacken över Lannsregeren in Sleswig-Holsteen

De CDU in Sleswig-Holsteen will hüüt Vörmeddag mit de Grönen över en gemeensaam Lannsregeren snacken. Dat hett de Lannsvörstand güstern Avend so entscheedt. De Grönen hebbt de Inladen dorto annahmen. Tovör hebbt se över en Jamaika-Bündnis mit de FDP snackt. Man dor is nix vun worrn. //Stand 24.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch