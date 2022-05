Stand: 20.05.2022 12:30 Uhr Düsse Week: Bettenstüer is rechtens

In Hamborg dröfft ok tokamen Tiet de so nöömte Bettenstüer op‘e Reken mit op stahn. Dat hett dat Bunnsverfatensgericht Dingsdag düsse Week fastleggt un dormit de Klagen, so as de vun Hotelleiters ut’e Hansestadt, afwiest. Düt Johr spöölt de Stüer üm un bi 16 Millionen Euro in‘e Staatskass vun Hamborg rin. Mit dat Geld warrt Festivals ünner de Arms grepen, aver ok Museen, de Mess un de Tourismusagentur, de de Stadt tohören deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 21.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch