Stand: 19.05.2022 09:30 Uhr Utbo vun Windenergie

Mehr Tempo bi den Utbo vun Windenergie op See - dat wüllt Düütschland, Däänmark, Belgien un de Nedderlannen tosamen maken. Dor hebbt sik de veer Länner de an de Noordsee angrenzen doot, bi jemehr Drepen in 't dään'sche Esbjerg op eenigt. Se wüllt ünner anner'n Offshore-Anlagen so wiet utboen, dat se dor Stroom för 230 Millionen Huusholten produzeren köönt. //Stand 19.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch