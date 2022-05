Stand: 16.05.2022 09:30 Uhr Afstimmen över NATO-Andrag

In Finnland un Sweden wüllt de Parlamenten vundaag över NATO-Opnahmandrääg afstimmen. So as dat utsüht, warrt de Parlamenten in de twee Länner tostimmen. De regierenden Sozialdemokraten sünd in Finnland un Sweden pro NATO-Andrag. Dat is en Reaktschon op Russlands Angrep op de Ukraine. Bet nu sünd de twee Länner noch neutraal – un sünd dat al lange Johren ween. | Stand 16.5.2022 Kl. 9:30

