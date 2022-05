Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

In’n eersten Deel vun’n Dag staht de Wulken bavenan. Dor hett de Sünn kuum en Schangs. De lett sik denn eerst in’n tweten Deel vun’n Dag sehn, wo dat denn’n beten wat fründlicher wedder warrt un to’n Avend hen schient se denn noch mal ganz ornlich. Alltohoop kann dat bet dorhen aver hier un dor ok mal Regen geven un de Wind weiht denn mennigmal ok mal’n beten wat duller. Un dat Ganz finnt vundaag statt bi Temperaturen vun bet to achtteihn Graad. Opstunns sünd dat twölf Graad op’e Veddel. De Utsichten: Morgen un övermorgen kriegt wi denn mehr Sünn as Wulken. Morgen kann denn villicht hier un dor ok noch mal dat een oder anner Regenschuer mit bi ween, meisttiets blifft dat aver dröög bi Temperaturen vun knapp över twintig Graad.

// Stand: 13.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch