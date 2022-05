Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr Bränn op Frachters

In’n Schnitt geiht op de ganze Welt eenmal in de Week en Frachter ünner oder warrt twei maakt. Dat is bi en Ünnersöken vun den Versekern Allianz rutsuert. De Grund sünd Bränn an Boord. Ok Frachters vun Hamborger Redereen sünd bedrapen. Wenn Autos tranporteert warrt, kann so en Brand gau hunnerde Millionen Euros kossen. Doröver maakt sik ok de Verband vun de Düütschen Redereen Sorgen. In Tokunft schall dat strengere Vörschriften op de Scheep geven. //Stand 10.05.2022 Kl. 9:30

