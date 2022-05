Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Wahl in Sleswig-Holsteen

An’n Sünndag warrt de Landdag vun Sleswig-Holsteen nee wählt. Güstern Avend weren de Top-Kandidaten vun de CDU, de SPD un de Grönen bi’t TV-Triell in’t NDR Fernsehen to sehn. De Ministerpräsident Daniel Günther vun de CDU, de Finanzministersch Monika Heinold vun de Grönen un Thomas Losse-Müller vun de SPD. Snackt hebbt se ünner annern över den Krieg in de Ukraine, den Klimawannel un den öffentlichen Nahverkehr. Günther sä, he wöör geern wiedermaken mit de Jamaika-Koalitschoon. //Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

