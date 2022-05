Stand: 04.05.2022 09:30 Uhr Füer in Groot Borstel

In en Seniorenheim in Groot Borstel hett dat an'n Avend brennt un negenteihn Minschen sünd dorbi to Schaden kamen. Teihn dorvun kemen na't Krankenhuus, üm een vun jem steiht dat gor nich goot. De Füerwehr is in grote Tahl op de Borsteler Chaussee ween un hett veele Minschen med Leddern rett. Dat Füer weer in de eerste Etaasch utbroken. Woso dat brennt hett, is man noch nich rut. | Stand 4.5.2022 Kl. 9:30

