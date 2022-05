Stand: 02.05.2022 09:30 Uhr Verzichten op Ööl ut Russland

De Europäische Union warrt wohrschienlich bold op Ööl ut Russland verzichten - över dat möögliche Embargo warrt vundaag in Brüssel Raat slaan. De düütsche Butenministersch Annalena Baerbock hett in de ARD seggt, dat wörr stimmen, dat de Bunnsregeern nu ok dorför is, keen Ööl mehr ut Russland to köpen. Düütschland harr sik dor nu för praat maakt, dank ne'e Lever-Verdrääg. // Stand: 02.05., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch