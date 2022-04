Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Hamborger Sportgala

Maandag düsse Week is seggt worrn, wokeen Hamborgs Sportslüüd vun’t Johr sünd. Un dat sünd Para-Kanutin Edina Müller un Weltümsegler Boris Herrmann worrn. Se hett Gold bi de Paralympics in’t Kanu wunnen un he is achtig Daag lang alleen üm’e Welt seilt. Ehrt worrn sünd de Sportslüüd Maandagavend bi en Fier in’e Hannelskamer. As Hamborgs Mannschop vun’t Johr sünd de beiden Seilers Thomas Plößel un Erik Heil uttekent worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 30.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch