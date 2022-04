Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Corona-Hotspot-Regeln sünd vörbi

Dingsdag düsse Week hett de Hamborger Senaat seggt, dat dat mit de Corona-Hotspot-Regeln nu vörbi is. Un so fallt denn af vundaag meist all de Corona-Schranken weg. In’e Ladens un in’t Restaurang mutt een sik denn nix mehr för Mund un Nees binnen. Man, in Bus un Bahn, in’e Krankenhüüs un in’e Pleegheimen blifft de Maskenplicht aver bestahn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 30.04.2022, Kl. 9:30

