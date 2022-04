Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Düsse Week: EZB-Böverste in Hamborg to Besöök

De Böverste vun’e Europäischen Zentraalbank, Christine Lagarde, is Middeweken düsse Week in Hamborg un in’n Haven ünnerwegens ween. Se hett sik dor Informatschonen hoolt över den Containerstau in Oolwarder un över de Maleschen in’n Hannel bi’t Levern. Un an’t Enn vun ehren Besöök hett se sik denn noch in’t Raathuus in dat Goldene Book dor indragen.

