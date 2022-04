Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Boünnernehmer will Sietas köpen

In Hamborg geiht dat bi de Sietas-Warft, woneem keen Geld mehr to halen is, villicht doch noch wieder. En Boünnernehmer vör de Döör vun Hamborg ut Rosengoorn hett Dunnersdag düsse Week en Anbott maakt, de Warft to köpen. So as dat utsüht will he mit Sietas woll Sportbööd un Traditschoonsscheep boen. In’t Internet kummt jüst dat Inventar vun’e Warft ünner‘n Hamer.

