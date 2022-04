Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Düsse Week: CCH is wedder op

Güstern - Freedag düsse Week - is dat CCH wedder op maakt worrn. Mehr as fief Johr laang hebbt se den ganzen Bo op Schick bröcht - för knapp 300 Millionen Euro. Dat Foyer is nee un frisch maakt un achter de Kulissen sünd Technik, Lüftung un Brandschutz op’n neest Stand bröcht worrn. In’e tokamen Maanden is dat CCH, so as Hamborg Messe dat seggt, al meist ganz un gor utbucht.

