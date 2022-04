Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Attack op Kiew

In den Ukrainekrieg hett Russland woll wedder de Hauptstadt Kiew angrepen – un dat jüst denn, as UN-Generaalsekretär Antonio Guterres to Besöök weer. Vun de ukrainsche Siet weer to hören, dat Guterres un sien Delegatschoon in Sekerheit sünd. Kiews Börgermeister Vitali Klitschko see, bi de Attack is een Minsch to Dode kamen. Wieldes hett Russland kloor maakt: Se wüllt dor nich över verhanneln, dat in Mariupol all Minschen ut dat Stahlwark rutkamen dörvt, dat ja se ja inkesselt hebbt. Börgerslüüd dörvt rut, Suldaten nich, heet dat dor. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

