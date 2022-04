Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Bo vun Wahnungen in Hamborg

Ok düt Johr un tokamen Johr wüllt se in Hamborg 10.000 ne’e Wahnungen boen. Dor blifft Bosenatorin Dorothee Stapelfeld bi, see se bi dat Drapen vun dat Bündnis Wahnen, bi dat över dat Thema snackt worrn is. För de Wahnungs- un Immobilienwirtschop is dat opstünns nich eenfach: De Energiepriesen sünd hooch, Woren warrt faken nich oder laat levert un dat fehlt an Fachlüüd. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch