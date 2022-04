Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Religionsünnerricht för all

Religionsünnerricht för all Schölerinnen un Schölers tosamen – in Hamborg is dat nu sowiet. Ok de kathoolsche Kark will dor in Tokunft bi mitmaken. Betnu harr se veel to bekritteln an den „Religionsünnerricht för all“. Anner Religionsgemeenschoppen, Protestanten, Muslime, Aleviten un Juden, sünd al länger mit dorbi. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch