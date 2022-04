Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Ne’e Coronaregel

För Minschen, de Corona-positiv sünd, schall dat bald en ne’e Regel geven, wo lang se sik isoleren mööt. De Sundheitsministerinnen un -ministers hebbt sik güstern Avend op densülvigen Kurs för all enigt. Plaant is, dat een sik blots noch fief Daag lang trüchtrecken mutt. Tokamen Week will dat Robert-Koch-Institut sien Raatslag in düsse Saak so afännern. In Hamborg kann een sik opstünns na söven Daag freetesten, wenn een Corona hett. Anners is de Tiet tohuus na teihn Daag toennn. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

