Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Oordeel wegen Bedregeree

Tweeunhalf Johr lang achter Trallen – dor is en 32 Johr ole Mann vun’t Amtsgericht to veroordeelt worrn. Se hebbt em Bedregeree mit dat Corona-Hölpsgeld to Last leggt. De Mann harr angeven, dat he Kursen för de Eerst-Hölp anbeden dee un hett dor finanziell Stütt vun’n Staat för kregen. Later hett he dat denn ok nochmal in’n Naam vun en Fründ daan, de wuss dor nix vun. De 32-Jöhrige harr dacht, dat he en Straaf to Bewährung kriggt. Man dor is nix vun worrn, he is mehrmals vörbestraaft. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

