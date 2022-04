Stand: 29.04.2022 09:30 Uhr Oordeel för Boris Becker

Mutt Boris Becker in’t Kaschott? De Tennis-Speler töövt an’n Middag in London dorop, dat dat Gericht sien Straaf künnig maakt. En Jury harr den 54-Jöhrigen vör dree Weken bi en Reeg Anklagepunkten de Schuld geven. Becker schall in sien Insolvenzverfohren nich allens vun sien Geld un Goot angeben hebben. He kunn bet to söven Johr lang achter Trallen kamen. / Stand: 29.04.2022, Klock 9:30

