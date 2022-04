Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr Ampel- un Unions-Parteien warrt sik bi’t Wapenlevern eens

Swore Wapen na de Ukraine hen levern. Dat wüllt de Frakschonen vun SPD, Gröne, FDP un de Union. De Ampel-Parteien hebbt sik nu op en Andrag enigt. Vundaag stimmt de Bunnsdag doröver af. Un denn wüllt se ok doröver snacken, wat se de so nöömte EEG-Ümlaag afschafft. Dormit wüllt se de Verbrukers beten Last nehmen. De Energiepriesen warrt ja jümmer höger. De Fördern vun Windkraft- un Solaranlagen sall denn direktemang vun’n Staat betahlt warrn un nich mehr vun de Stroomkunnen. // Stand 28.04.2022, Kl. 9:30

