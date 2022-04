Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr Angrepen op Ukraine

Wat de Ukraine seggt, grippt de russ'sche Armee de Oostukraine jümmer noch bannig dull an. Wat westliche Geheemdeensten rutfunnen hebbt, kaamt de russ'schen Truppen man nich so gau vöran, as een dat dacht hett. //Stand 28.04.2022, Kl. 9:30

