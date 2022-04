Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr Börgerschop snackt över Rechtspopulismus in Europa

De Kampf gegen rechte Gesinnen in Europa, dat weer en Thema in de Hamborgsche Börgerschop. Bet op de AfD weern sik güstern all Frakschonen eens, dat een wat dorgegen doon mutt, dat de Sellschop ut'nannergahn deit. Un denn hebbt de Afornten noch doröver afstimmt, dat se jemehr Diäten vun nu 3.500 op in Tokunft denn över 4.000 Euro ropsetten wüllt. Blots de AfD weer dor nich mit inverstahn. Deit een dat mal in't hele Land verglieken, denn verdeent de Parlamentariers in Hamborg jümmer noch an'n wenigsten. // Stand 28.04.2022, Kl. 9:30

