Demonstratschonen an’t Wekenenn

Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr

För 't 1. Mai-Wekenenn hebbt se 24 Demonstratschonen in Hamborg anmellt. Dorbi gaht se nich blots to'n Dag vun de Arbeit op de Straat, dor sünd ok linksautonome Protesten ankünnigt. Ünner anner'n an'n Sünnavendnameddag in't Schanzenviddel. Üm un bi 1.000 Hamborger Polizisten warrt in Insatz ween. Dat sä Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in'n Snack mit NDR 90,3. Man mit gröttere Randale reekt he nich. // Stand 28.04.02.2022, Kl. 9:30

